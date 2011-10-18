Азаров: вільна торгівля з СНД та ЄС - пункти одного плану

Санкт-Петербург. 18 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що сьогоднішнє підписання договору про зону вільної торгівлі з країнами СНД і підписання договору про зону вільної торгівлі з країнами ЄС - це пункти одного плану з розширення можливостей України на зовнішніх ринках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар М.АЗАРОВА Віталій ЛУК`ЯНЕНКО.

«Підписання договору про зону вільної торгівлі з країнами СНД і підписання договору про зону вільної торгівлі з країнами ЄС - це два пункти одного плану. Плану відкриття для української економіки зовнішніх ринків, що необхідно для стабільного економічного розвитку в нашій країні в умовах, коли зовнішні ринки неспокійні», - процитував прем`єр-міністра В.ЛУК`ЯНЕНКО.

М.АЗАРОВ назвав сьогоднішнє підписання історичним, а також зазначив, що робота над угодою про створення зони вільної торгівлі з ЄС зараз перебуває на завершальному етапі.

Крім того, прес-секретар прем`єра повідомив, що Україна підписала концепцію співпраці у сфері інформатизації і концепцію стратегії і співпраці у галузі залізничного транспорту СНД.

Також у департаменті інформації та комунікацій із громадськістю Секретаріату Кабміну повідомили, що наступне засідання голів урядів країн - учасниць Співдружності незалежних держав відбудеться в Ашхабаді (Туркменістан) у травні-червні 2012 року. Точна дата його проведення буде визначена пізніше.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні голів урядів країн СНД у Санкт-Петербурзі було підписано угоду про створення зони вільної торгівлі.