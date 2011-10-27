Поляка засуджено за образу Президента

Варшава. 27 жовтня. УНІАН. Польський суд визначив покаранням для 27-річного польського громадянина за образу колишнього Президента Польщі Леха Качинського тримісячне ув’язнення умовно з випробувальним терміном три роки.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польських ЗМІ, суд ухвалив рішення у порушеній ще в 2007 році справі на цьому тижні.

Засуджений мешканець 35-тисячного містечка Цєшин на Півдні Польщі Марек ВІТОШЕК визнав свою вину, назвавши свою витівку „дурним жартом”.

Чоловік написав програму з позиціонування сторінок у пошукових системах Інтернет, в результаті чого у випадку вписання образливих слів першою з’являлася сторінка Президента Польщі, яким на той час був Л.Качинський.

Польські ЗМІ відзначають, що місцевий суд призупинив розгляд справи через те, що Конституційний Суд розглядав іншу справу, в рамках якої мав прийняти рішення про конституційність чи ні покарання за образу Президента.

У липні 2011 року Конституційний Суд вирішив, що покарання за такий вчинок відповідає Конституції Польщі.

„Охороні не підлягає конкретна особа – Лех Качинський чи тепер Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ, чи хтось інший – але функція – Президент. Якби ви маркер поєднали зі сторінкою, яка називалася „Лех Качинський”, сьогодні ми б не зустрічалися. Ви поєднали „Президент Польщі Лех Качинський”, - пояснив вирок місцевого суду Мілош БОРОВСЬКИЙ.

Польські медіа зауважили, що в 2009 році М.ВІТОШЕК був засуджений за використання нелегальних програм до 14 місяців тюремного ув`язнення умовно та близько 10 тис. євро штрафу за це.