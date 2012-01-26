В Євросуді з прав людини не називають дату рішення у справі Тимошенко
16:13, 26 січня 2012Новини ЄС
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Справа розглядатиметься за прискореною процедурою
Страсбург. 26 січня. УНІАН. В Європейському суді з прав людини не називають можливої дати рішення щодо скарги колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі Президент Європейського суду Ніколас БРАТЦА
“Я знаю, що справа знаходиться на розгляді в суді, і передана інформація українського му уряду”, - сказав він.
При цьому, Президент суду зазначив, що не може назвати точної дати винесення рішення, додавши, що справа Ю.ТИМОШЕНКО розглядатиметься за прискореною процедурою.
Фото Юрія Пінського.
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