В Євросуді з прав людини не називають дату рішення у справі Тимошенко

Страсбург. 26 січня. УНІАН. В Європейському суді з прав людини не називають можливої дати рішення щодо скарги колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі Президент Європейського суду Ніколас БРАТЦА

“Я знаю, що справа знаходиться на розгляді в суді, і передана інформація українського му уряду”, - сказав він.

При цьому, Президент суду зазначив, що не може назвати точної дати винесення рішення, додавши, що справа Ю.ТИМОШЕНКО розглядатиметься за прискореною процедурою.

Фото Юрія Пінського.