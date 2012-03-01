Ромпой залишається Президентом Європейської Ради на другий термін

Ромпой залишиться Президентом Європейської Ради на другий термін

Брюссель. 1 березня. УНІАН. Херман Ван РОМПОЙ залишиться Президентом Європейської Ради на другий термін – ще на два з половиною роки.

Про це він написав в своєму Twitter’i.

“Для мене дуже велика честь, що всі члени Європейської Ради вирішили попросити мене продовжити очолювати Європейську Раду на другий термін”, - написав Х.Ван РОМПОЙ.

“Я прийняв цю пропозицію із задоволенням. Це привілей – слугувати Європі в такий вирішальний час, а також – велика відповідальність”, - додав Президент Європейської Ради.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до Лісабонської угоди, Президент Європейської Ради обирається на термін в 2,5 роки, і не може перебувати на цій посаді більше, ніж два терміни.