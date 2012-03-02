Нова угода про монетарний союз ЄС передбачає фінансові санкції

Брюссель. 2 березня. УНІАН. Лідери 25-ти країн-членів ЄС підписали нову фіскальну угоду – Угоду про стабільність, координацію та управління в економічному та монетарному союзі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, церемонія підписання відбулася на початку другого дня засідання Європейської Ради.

Перед підписанням Президент Єврокомісії Жозе Мануел БАРРОЗУ наголосив, що нова угода є важливою частиною стратегії ЄС з відновлення стабільності.

“Підписання угоди не лише членами зони євро, але 25-ма з 27-ми країнами є дуже актуальною заявою про єдність”, - сказав Президент Єврокомісії.

“Незважаючи на всі негативні процеси, ця угода та її обов’язкові принципи є сигналом про незворотність Європи”, - додав він.

Згідно з документом, країни-учасниці угоди мають дотримуватися низки правил, зокрема, мати збалансований або профіцитний бюджет. При цьому, збалансованим вважатиметься бюджет, структурний дефіцит якого не перевищує 0,5% ВВП в ринкових цінах. Європейська комісія пропонуватиме країнам-учасницям часовий період для досягнення цієї цілі, відповідно до специфічних умов кожної країни-члена.

При цьому, документом передбачається, що у випадку, якщо рівень зовнішніх боргів країни-учасниці угоди є значно меншим 60% ВВП, ф якщо ризик довготерміної стабільності державних фінансів залишається низьким, то такі країни можуть мати структурний дефіцит бюджету до 1,0% ВВП.

У випадку, якщо країни-учасниці не виконуватимуть рекомендації Єврокомісії щодо поставлених цілей, корегувальні механізми застосовуються автоматично.

Крім того, нова угода передбачає, що у випадку, коли рівень зовнішніх запозичень перевищує 60% ВВП, в такому випадку він має бути знижений до цього рівня рівними частинами протягом 12 років.

У випадку невиконання поставлених цілей проти країн за стосуватиметься процедура надлишкового дефіциту бюджету. При цьому, країни-учасниці мають подавати Раді ЄС та Єврокомісії програми бюджетного та економічного партнерства разом з детальним описом структурних реформ, які вони планують проводити. Виконання цих програм національними урядами перебуватиме під моніторингом Ради ЄС та Єврокомісії.

Для покращення координації дій між країнами-учасницями угоди передбачається, що кожна країна, яка планує здійснити нові зовнішні запозичення, повинна інформувати Раду ЄС та Єврокомісію.

Угода також передбачає можливість звернення Європейської комісії, або однієї з країн-учасниць угоди до Європейського суду у випадку, якщо вони вважають, що інша країна-учасниця порушує встановлені правила та не виконує належним чином програми реформ, розроблені в рамках процедури надлишкового дефіциту бюджету. Рішення Європейського суду вважається обов’язковим для виконання, при цьому, країна, що визнана винною в порушенні відповідних програм, повинна буде застосовувати необхідні заходи у терміни, визначені судом.

Якщо ж країна-учасниця угоди не виконуватиме рішення Європейського суду, то інші країни-учасниці можуть знову звернутися до Європейського суду в Люксембурзі з проханням запровадити фінансові санкції до країни-порушника. Такі санкції повинні не перевищувати 0,1% ВВП, і мають сплачуватися країнами-членами зони євро – до Європейського механізму стабільності (фонд, призначений для допомоги країнам, що мають значні бюджетні чи боргові проблеми), інші країни – до бюджету ЄС.

Нова угода також передбачає посилення координації у здійсненні економічної політики для посилення рівня конкурентноздатності, зростання зайнятості та посилення фінансової стабільності.

Задля цього передбачається, що плановане проведення важливих економічних реформ в країнах-учасницях повинно перед початком їх реалізації обговорюватися з іншими країнами-учасницями угоди.

Документ також передбачає, що країни-члени зони євро повинні щонайменше двічі на рік проводити неформальні саміти, запрошуючи на них Президента Єврокомісії та Президента Європейського центрального банку.

Лідери країн, що не входять до зони євро, повинні брати участь в таких самітах, коли на них обговорюватимуться питання конкурентноздатності країн-учасниць угоди, зміни глобальної архітектури зони євро та фундаментальних правил. При цьому, передбачається, що лідери країн, що не входять в зону євро, мають брати участь в самітах зони євро щонайменше один раз на рік.

До виступу на самітах єврозони також може запрошуватися Президент Європарламенту.

Передбачається, що угода має бути ратифікована усіма країнами-учасницями з тим, щоб набрати чинності з 1 січня 2013 року.

Крім того, угодою передбачається, що через 5 років з моменту набуття нею чинності на базі оцінки її дії будуть здійснені необхідні кроки для впровадження її положень в загальноєвропейське законодавство.

До угоди не приєдналися Великобританія та Чехія.