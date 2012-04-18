НАТО фінансуватиме сили безпеки Афганістану після 2014 року

Брюссель. 18 квітня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен сподівається, що на саміті в Чикаго 20-21 травня країни-члени Північно-Атлантичного Альянсу зможуть досягнути згоди щодо фінансування афганських сил безпеки після 2014 року, коли контроль за безпекою в країні планується передати повністю в руки безпекових сил Афганістану.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні перед початком засідання Ради міністрів оборони та міністрів закордонних справ Альянсу.

“Я хотів би підкреслити, що ні нинішнє засідання, ні саміт в Чикаго, не будуть конференціями донорів, однак я сподіваюсь, що після саміту в Чикаго ми матимемо чіткі зобов’язання щодо фінансування сил безпеки Афганістану”, - сказав А.Ф.Расмуссен.

Він зазначив, що за попередніми оцінками, вартість утримання афганських сил безпеки після 2014 року становитиме близько 4 млрд. дол. на рік.

Разом з тим, Генсек НАТО висловив переконання в тому, що це – гарне рішення для світового співтовариства.

“Це – гарне рішення... політично, тому що ми дамо сильний захист Афганістану, і економічно, тому що фінансування афганських сил безпеки коштуватиме дешевше, ніж фінансування утримання там наших військ”, - сказав А.Ф.Расмуссен.

Він також підкреслив, що на сьогодні НАТО передбачає, що після 2014 року в країні залишаться лише тренінгові місії країн НАТО та країн-партнерів.

“Це - наш месидж народу Афганістану, ворогам Афганістану та сусідам Афганістану, оскільки це - в інтересах нашої власної безпеки”, - наголосив А.Ф,Расмуссен.

Як повідомляв УНІАН, країни-члени НАТО та країни-партнери планують до 2014 року завершити передачу контролю над безпекою в Афганістані місцевим силам безпеки.