Новим прем`єром Франції може стати Айро

Брюссель. 7 травня. УНІАН. Новим прем’єр-міністром Франції, скоріш за все, стане голова групи Соціалістичної партії в Національній Асамблеї Франції з 1997 року Жан-Марк Айро.

Про це пишуть сьогодні французькі ЗМІ.

Франція – президентська республіка, що передбачає призначення урядів Президентом країни.

Значний досвід роботи в Національній Асамблеї та чудові особисті контакти з новообраним Президентом Франсуа Олландом французькі видання називають факторами на користь призначення Ж.-М.Айро прем’єром. Разом з тим, Ж.-М.Айро немає ніякого досвіду міністерської роботи.

Крім того, у французьких виданнях з’явилися результати опитувань громадян, згідно з якими, кандидатами на посаду прем’єра можуть також стати Мартін Обрі, яка має значний досвід міністерської діяльності, однак досить напружені особисті відносини з новообраним Президентом, та керівник відділу комунікацій президентської кампанії Ф.Олланда Мануель Валлс.

Як повідомляв УНІАН, за уточненими даними, Ф.Олланд набрав у другому турі виборі, який відбувся 6 травня, 51,63% голосів, чинний Президент Франції Ніколя Саркозі – 48,37%.

Інавгурація Ф.Олланда відбудеться 15 травня, після чого він має призначити прем’єр-міністра.