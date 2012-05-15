ЄС розчарований останнім розвитком подій в Україні

Брюссель. 15 травня. УНІАН. Європейський Союз заявляє, що розвиток подій в Україні в останні роки викликав розчарування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили сьогодні на прес-конференції в Брюсселі за підсумками засідання Ради співробітництва Україна-ЄС міністр закордонних справ Данії, головуючий в ЄС Віллі Сьовндаль та Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле.

«Події в Україні викликали значне розчарування в ЄС… Ми говорили дуже прямо і відкрито, що ми не хочемо, щоб 5 років переговорів (про угоду про Асоціацію – УНІАН) минули даремно», - сказав В.Сьовндаль.

Данський міністр зазначив, що «є три шляхи, якими має рухатися Україна: це вирішення проблеми вибіркового правосуддя, проведення вільних і чесних парламентських виборів, а також прискорення програми реформ. Ми підкреслили, що всі ці цілі можуть бути досягнуті».

У свою чергу комісар Ш.Фюле зазначив, що Євросоюз парафував Угоду про асоціацію і хоче підписати її, але Україна має продемонструвати серйозний прогрес, в тому числі в забезпеченні незалежності судової системи та у розв’язанні питання політично вмотивованих судових процесів.

«Ми не можемо піти на компроміси у питаннях демократії», - підкреслив Ш.Фюле. Комісар також зазначив, що є і певні позитивні кроки, зокрема схвалення нового Кримінального процесуального кодексу та закону про громадські організації, готовність України поновити співпрацю у сфері модернізації газотранспортної системи, а також бажання Києва реформувати управління бюджетними коштами.