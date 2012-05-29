Президент Польщі закликає не відштовхувати Україну від ЄС

Варшава. 29 травня. УНІАН. Президент Польщі Броніслав Коморовський вважає необхідним вести прагматичну політику щодо української влади, намагаючись наблизити Україну до інтеграції з Європейським Союзом, а не відштовхнути її до інтеграційних проектів з Російською федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку висловив глава Польської держави у програмі Tomasz Lis na żywo, коментуючи відносини України з Європейським Союзом.

Він відзначив, що польська влада зацікавлена в інтеграції свого найбільшого безпосереднього східного сусіда, котрим є Україна, із західним світом, назвавши актуальною перешкодою на цьому шляху справу екс-глави уряду Юлії Тимошенко.

«Давайте не будемо залишати Україну на її дорозі до західного світу, бо піде на Схід», - сказав Б.Коморовський, слова якого наводить його офіційний веб-сайт.

Водночас Президент Польщі наголосив, що лише українці можуть самі вирішити, куди хочуть інтегруватися та самі повинні знайти вирішення справи екс-прем’єра, звільнення якої вже десятий місяць домагаються європейські політики.

«Сьогодні необхідно поєднувати певний прагматизм впливу на українську владу з одночасним намаганням добитися того, аби Україна після виборів мала новий шанс на пришвидшення процесів європейської інтеграції із західним світом», - сказав Б.Коморовський.

Він висловив думку, що європейським політикам необхідно поєднувати заохочення та натиск на українську владу, добиваючись змін національного законодавства, яке уможливлює засудження за політичні рішення.

Б.Коморовський також наголосив, що вважає правильним свої заклики не бойкотувати матчі Євро-2012 в Україні через справу Ю.Тимошенко.