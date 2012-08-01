Омбудсмен ЄС розлідує діяльність Президента центробанку

Брюссель. 1 серпня. УНІАН. Омбудсмен ЄС розпочав розслідування можливого конфлікту інтересів у нинішнього Президента Європейського центрального банку (ЄЦБ) Маріо Драгі у зв’язку з його членством в клубі топ-банкірів – “Групі тридцяти”.

Про це УНІАН повідомили в офісі Омбудсмена.

“Ми отримали скаргу і направили листа ЄЦБ. Зараз ми чекаємо на відповідь”, - повідомили в офісі.

Скарга була подана “Об’єднаною європейською обсерваторією” – Брюссельською групою, що виступає за прозорість інституцій влади. Організація піддала критиці членство М.Драгі в банківській лобістській групі.

Як повідомляє Інтернет-видання EUobserver, “Об’єднана європейська обсерваторія” у своєму листі, зокрема, зазначає, що рішення, які схвалюються на засіданнях банківської “Групи тридцяти” не є публічними, а інформація щодо можливих зобов’язань, взятих на себе членами групи, недоступна.