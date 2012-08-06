Президент Польщі стане посередником між владою та опозицією в Україні

Варшава. 6 серпня. УНІАН. Президент Польщі Броніслав Коморовський відмовився бути посередником між представниками влади та опозиції в Україні через незначні шанси на успіх в таких переговорах.

Про це Б.Коморовський сказав в інтерв`ю польському тижневику Wprost, яке наводить на сайт глави Польської держави.

”Треба приймати пропозиції, з якими можна впоратися, тобто такі, що мають шанс на успіх. Аби вести переговори з будь-кого питання, треба мати дві сторони, які готові спілкуватися, а в Україні цього немає”, - сказав Президент Польщі, відповідаючи на питання журналіста, чому він відмовився від такої пропозиції.

На думку Б.Коморовського, ”багато питань вирішать” заплановані на осінь парламентські вибори в Україні.

Водночас він закликав подивитися на відносини між Україною та Польщею у майбутній перспективі, відзначивши також успіхи сформованої два роки тому української влади. Серед них Б.Коморовський згадав завершення переговорів про асоціацію України з Євросоюзом, що донедавна, за його словами, видавалося нереальним.

”Звичайно, що є перешкоди та слабкі сторони, до яких я зараховую справу Юлії Тимошенко, але на майбутнє України стараюся дивитися як на геостратегічний виклик”, - сказав Президент Польщі.

Він також закликав реалістично оцінювати ситуацію в Україні.

”Звичайно, що ми усі хотіли б, щоб наші сусіди відповідали нашим мріям, але треба вміти діяти в існуючих умовах”, - сказав Б.Коморовський, додавши, що за 20 років незалежності Україна ”зміцнила свою суверенність та національну ідентичність”.