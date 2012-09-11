Хорошковського чекають в Брюсселі

Брюссель. 11 вересня. УНІАН. 24 вересня комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесілія Мальмстрьом планує зустрітися в Брюсселі з першим віце-прем’єр-міністром України Валерієм Хорошковським.

Повідомлення про це міститься на офіційному сайті комісара ЄС.

Згідно з повідомленням, в ході зустрічі сторони планують обговорити виконання Плану дій з лібералізації візового режиму.

За непідтвердженою поки інформацією, в ході візиту український віце-прем’єр також планує зустрітися з комісарами ЄС з питань торгівлі Карелом Де Гухтом та з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефаном Фюле.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС схвалили План дій з лібералізації візового режиму 22 листопада 2010 року на саміті. Цей документ передбачає низку заходів, в тому числі законодавчих, які має реалізувати Україна для подальшої лібералізації візового режиму з ЄС.

Президент України Віктор Янукович після узгодження Плану заявляв про наміри завершити його реалізацію в 2011 році, однак і досі низка необхідних законодавчих змін не була ухвалена українським парламентом.