ЄС хоче бачити прогрес в Україні

Страсбург. 11 вересня. УНІАН. Європейський Союз хотів би бачити подальший прогрес в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні, виступаючи на сесії Європарламенту в Страсбурзі, Верховний представник ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон.

«Ми хочемо бачити прогрес в трьох сферах: виборче правосуддя, проведення чесних і вільних виборів, а також відновлення реформ у рамках порядку для асоціації», - сказала К.Ештон.

Вона відзначила, що в регіоні «Східного партнерства» може виділити Молдову, де, за її словами, активно проводяться необхідні реформи, а також ведеться робота з урегулювання Придністровського конфлікту.