Європарламент вимагає від країн-членів розкриття деталей енергетичних угод

Страсбург. 13 вересня. УНІАН. Європейський парламент зобов’язав країни-члени розкривати інформацію про енергетичні угоди з третіми країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленому сьогодні на сеії Європарламенту у Страсбурзі законодавчому акті.

За доповідь Крсістіаніса Карінса (група народних партій, Латвія) про голосували 369 депутатів, проти – 240, утримались – 14. В повному складі голосували проти документу групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, а також група “зелених”, які вважають схвалений документ недостатньо амбіційним.

Згідно з документом, протягом трьох місяців з моменту набуття ним чинності, країни-члени ЄС мають поінформувати Європейську комісію про деталі двосторонніх угод в енергетичній сфері з третіми країнами, після чого Комісія протягом 9 місяців має здійснити оцінку відповідності цих угод внутрішнім правилам ЄС, в тому числі антимонопольному законодавству та законодавству щодо функціонування єдиного ринку.

Крім того, країни-члени зможуть долучати Єврокомісію до всіх нових переговорів щодо угод в енергетичній сфері у якості спостерігача. Якщо ж в ході переговорів не вдається досягнути повної відповідності законодавству ЄС, то проект тексту угоди має ще до формального завершення переговорів передаватися для оцінки Єврокомісії, яка має зробити свої висновки протягом 4 тижнів.

“ЄС дуже залежить від імпорту енергоресурсів. В газовому секторі імпорт сягає 60% від потреби, а в нафтовому – 80%. І це в інтересах європейських споживачів, щоб ЄС говорив одним голосом із зовнішніми постачальниками енергоресурсів”, - заявив при представленні доповіді К.Карінс.

Передбачається, що нове законодавство набере чинності через 20 днів після його оприлюднення в Офіційному журналі ЄС.