Угода про асоціацію з Україною може бути підписана лише за умови поваги до цінностей

Брюссель. 14 вересня. УНІАН. Комісар Європейського Союзу з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле наголошує, що Угода про асоціацію з Україною може бути підписана лише за умови поваги до європейських цінностей.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в прес-офісі комісара, про це він заявив ввечері 13 вересня на Форумі «Ялтинська європейська стратегія» в Ялті.

«Я хочу бути чітким: ми хочемо підписати та реалізувати Угоду про асоціацію, але ми можемо зробити це тільки, якщо матимемо підтвердження, що наші європейські цінності підтримуються та поважаються», - сказав Ш.Фюле.

Комісар підкреслив, що Угода про асоціацію може бути планом реформ для України та найкращою перспективою для українських громадян бути впевненими у майбутньому, яке базуватиметься на європейських цінностях і стандартах в багатьох сферах.

Комісар зазначив, що Угода також передбачає створення глибокої та всесторонньої зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною, що відкриває для українського бізнесу ринок у 500 мільйонів споживачів.

Разом з тим комісар підкреслив, що Угода про асоціацію стосується також і питання спільних цінностей. «Чому? Тому, що йдеться про свободу, яка дає можливість вам сконцентруватися на ваших ідеях, а не на тому, як захистити їх чи приховати, весь час озираючись назад. Свободу, яка відкриває повний потенціал жінок та чоловіків. Це саме вони отримують переваги завдяки захисній парасольці високих демократичних стандартів та реальних гарантій їх прав та можливостей, що надає Угода», - сказав Ш.Фюле.