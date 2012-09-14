Фюле: вибіркове правосуддя залишається перешкодою у відносинах з Україною

Брюссель. 14 вересня. УНІАН. Комісар Європейського Союзу з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле наголошує, що вибіркове правосуддя найбільше перешкоджає поглибленню відносин Україна-ЄС.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в прес-офісі комісара, про це він заявив ввечері 13 вересня на Форумі «Ялтинська європейська стратегія» в Ялті.

«Ми хочемо рухатися далі з Україною, однак, як ми можемо, коли так мало дій було зроблено для виправлення результатів вибіркового правосуддя у випадках Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та інших?», - сказав комісар.

«Від самого початку мого мандату я 7 разів відвідав Україну, в тому числі один раз місце, в якому я ніколи не думав побачити себе – в’язницю», - сказав Ш.Фюле.

Комісар також підкреслив, що поглиблення двосторонніх відносин неможливе, поки не поважаються у повній мірі права людей, свобода слова, свобода зібрань та засобів масової інформації.