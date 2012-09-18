Екс-голова Європарламенту не виключає санкцій проти України...

Київ. 18 вересня. УНІАН. Екс-голова Європейського Парламенту Єжи Бузек не виключає можливості застосування санкцій проти окремих осіб в Україні у разі, якщо парламентські вибори не будуть прозорими і справедливими.

Про це він заявив в інтерв’ю ВВС Україна.

Зокрема, екс-голова Європарламенту визнав, що нині відносини України з ЄС далекі від ”фантастичного моменту”, який був у 2004-2005 роках, і після якого і ЄС, і Україна зробили низку помилок.

”Вважаю, помилка ЄС полягала у тому, що ворота для України не були відкриті максимально широко, особливо для пересічних українців. Тобто, з нашого боку повна відкритість не була такою ясною, як було потрібно. А з боку України ми, звісно, очікували набагато глибших реформ. Зокрема, у галузі судочинства, зниження рівня корупції, а також адміністративної реформи, реформи владних інституцій, які не працюють належним чином. І Україна обіцяла це зробити, обіцяв також це і нинішній Президент”, - заявив Є.Бузек.

Він також наголосив, що у найближчому майбутньому багато чого залежатиме від результатів виборів: «Давайте дочекаємося результатів виборів, а також рішень, що стосуються тих ключових реформ, які я вже називав. Додам також, що вони не тільки потрібні самій Україні, але й були обіцяні вашою владою два роки тому, утім, так само, як і чотири роки тому, як і шість років тому. І давайте також подивимося на загальну атмосферу після виборів».

При цьому європейський політики наголосив, що «чесність і прозорість» має стосуватися не тільки самих виборів, але й виборчої кампанії: «Говорити про найбличже майбутнє, коли ще результати виборів невідомі, дуже складно. І результат має бути не у цифрах, а у вимірі прозорості та чесності. Тоді від Європейського Союзу буде позитивна реакція. Без такого результату, без справедливості у виборчій кампанії, самих виборах та підрахунку результатів, реакція від ЄС буде зовсім іншою».

За інформацією ВВС Україна, у разі, якщо парламентські вибори в Україні будуть далекими від цих стандартів, то, зауважив Є.Бузек, не можна виключати можливості застосування санкцій, але не проти громадян України, а лише проти окремих осіб.

Як зазначив Є.Бузек, «я би не хотів використовувати таке слово як «санкції», тому що «санкції» нікому не подобаються. Але інколи вони є необхідними. Проте - лише проти окремих осіб, а не проти всіх громадян чи народу. Але мені б навіть і думати не хотілося про таку можливість».