Комітет Європарламенту підтримує спрощення торгівлі ліками з Ізраїлем

Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Комітет з питань закордонної торгівлі Європарламенту підтримав проект угоди про оцінку відповідності та прийнятність з Ізраїлем, який передбачає спрощення торгівлі медикаментами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Європарламенту, на сьогоднішньому засіданні Комітету за проект угоди проголосували 15 депутатів, проти – 13, утримались – 2.

Проект, зокрема, передбачає, що медикаменти, які отримали сертифікати в Ізраїлі зможуть експортуватися до ЄС без додаткових сертифікатів, і навпаки.

Ця угода має доповнити угоду про асоціацію між ЄС та Ізраїлем від 1995 року.

Передбачається, що голосування у сесійній залі Європарламенту відбудеться у жовтні цього року.