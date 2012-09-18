Комітет Європарламенту підтримує спрощення торгівлі ліками з Ізраїлем
17:14, 18 вересня 2012Новини ЄС
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Документ розглянуть в сесійній залі у жовтні
Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Комітет з питань закордонної торгівлі Європарламенту підтримав проект угоди про оцінку відповідності та прийнятність з Ізраїлем, який передбачає спрощення торгівлі медикаментами.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Європарламенту, на сьогоднішньому засіданні Комітету за проект угоди проголосували 15 депутатів, проти – 13, утримались – 2.
Проект, зокрема, передбачає, що медикаменти, які отримали сертифікати в Ізраїлі зможуть експортуватися до ЄС без додаткових сертифікатів, і навпаки.
Ця угода має доповнити угоду про асоціацію між ЄС та Ізраїлем від 1995 року.
Передбачається, що голосування у сесійній залі Європарламенту відбудеться у жовтні цього року.
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