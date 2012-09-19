Посол України закликав країни НАТО спостерігати за виборами

Брюссель. 19 вересня. УНІАН. Глава місії України при НАТО, Посол Ігор Долгов закликав країни-члени НАТО взяти участь у спостереженні за парламентськими виборами, які відбудуться в Україні 28 жовтня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі місії Україні при НАТО, про це Посол заявив 18 вересня, під час участі в засіданні Ради євроатлантичного партнерства.

“І.Долгов наголосив, що участь спостерігачів від Парламентської Асамблеї НАТО надасть їм можливість в черговий раз пересвідчитися у неухильному дотриманні керівництвом Української держави зобов’язань щодо проведення вільних та чесних виборів і, таким чином, відданості спільним цінностям, на яких базується співпраця України з Північноатлантичним Альянсом”, - написано в повідомленні.

В ході засідання також було обговорено імплементацію резолюції Ради Безпеки ООН „Жінки, мир і безпека” та внесок Парламентської Асамблеї НАТО у розбудову відносин Альянсу з країнами-партнерами.