Лідери ЄС хочуть домовитися про новий бюджет до кінця року

Брюссель. 19 вересня. УНІАН. Керівництво Європейського Союзу хоче досягти домовленості про новий семирічний бюджет на 2014-2020 роки до кінця цього року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві Президента Європейської Ради Хермана Ван Ромпоя, Президента Європейської комісії Жозе Мануела Баррозу, Президента Європарламенту Мартіна Шульца та Президента головуючого в ЄС Кіпра Деметріса Крістофіаса за підсумками їх спільної зустрічі сьогодні.

“Нова багаторічна фінансова програма (2014-2020 роки) має зробити внесок у вирішення економічної кризи”, - написано у заяві.

“Напередодні наступного засідання Європейської Ради 22-23 листопада чотири Президенти підтвердили спільне зобов’язання мобілізувати всі необхідні зусилля для досягнення загальної згоди, підтриманої всіма інститутами, до кінця цього року”, - написано в документі.