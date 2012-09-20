Янукович і Коморовський сподіваються на чесні вибори...

Київ. 20 вересня. УНІАН. Президенти України та Польщі Віктор Янукович та Броніслав Коморовський сподіваються, що проведення в Україні демократичних виборів відкриє шлях до підписання угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, на спільній прес-конференції двох президентів Б.Коморовський підкреслив, що дотримання демократичних стандартів в ході парламентських виборів відкриє шлях до підписання і ратифікації Угоди між Україною та ЄС.

Він підкреслив, що лише спільними зусиллями всіх політичних сил України можна досягти позитивного процесу підписання цієї угоди.

В свою чергу, В.Янукович також висловив сподівання, що після парламентських виборів в Україні почнеться процес підписання угоди про Асоціацію з ЄС. Він назвав безальтернативним шлях України до європейської інтеграції.

Він підкреслив, що сьогодні Україна продовжує реформи, які наближають її до демократичних стандартів, не дивлячись на певні складнощі, які сьогодні існують на інтеграційному шляху.

«Політичне рішення (щодо інтеграції з ЄС – УНІАН) воно ніколи не змінювалось, і, сподіваюсь, що продовження реформ наближення до європейських стандартів – це наше домашнє завдання…», – сказав В.Янукович.

Б.Коморовський підкреслив, що підписання угоди про Асоціацію буде успіхом і для України, і для ЄС. Він підкреслив, що не можна змарнувати шансу, який сьогодні є у України.

«Польща послідовно виражає позицію, що проведення чесних виборів має відкрити подальший шлях для підписання угоди. Це висока ставка як для України, так і для всієї Європи. І тут можна чи багато виграти, чи все втратити», - сказав Б.Коморовський.