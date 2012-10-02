Глава Моніторингового комітету ПАРЄ вважає Тимошенко та Луценка політв`язнями

Київ. 2 жовтня. УНІАН. Голова Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи Андрес Еркель вважає екс-прем`єр-міністра України Юлію Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка політичними в’язнями.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ».

На запитання, чи є сьогодні в Україні політв`язні, А.Еркель відповів, що «є дипломатична відповідь на це запитання - у вас є колишні політики, які зараз у в`язниці».

«Я повинен зазначити, що Amnesty International сьогодні не називає ваших лідерів опозиції, що опинилися за гратами, «в`язнями совісті». Тим часом, я вважаю, що їх цілком можна назвати політичними в’язнями. Під час розгляду їхніх справ у суді було безліч порушень. Ще я завважу, що для відповіді на ваше запитання важливе значення матиме позиція ЄСПЛ. Рішення суду у відповідних справах ще немає, але коли воно буде, можна буде чітко говорити, чи є позивачі політичними в’язнями», – заявив він.

Також, на думку А.Еркеля, Ю.Тимошенко і Ю.Луценко підпадають під визначення терміна «політичний в`язень», який ПАРЄ має намір затвердити відповідною резолюцією.

«Моя відповідь – безперечно, так. Резолюція, про яку ви говорите, буде розглянута в ПАРЄ в середу. Її текст хоч і не дуже довгий, але досить непростий для членів Парламентської Асамблеї. І я переконаний, що при її розгляді в ПАРЄ працюватимуть адвокати, лобісти протилежних підходів, тож резолюція може змінитися як в один, так і в інший бік. Проте, я вважаю, що після ухвалення цього документа відповіддю на ваше запитання залишиться «так», – зазначив глава Моніторингового комітету ПАРЄ.