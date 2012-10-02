Співдоповідачі ПАРЄ: Сьогоднішнє голосування не можна називати перемогою Росії

Страсбург. 2 жовтня. УНІАН. Співдоповідачі Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) по Росії Андреас Гросс та Гіоргі Фруде вважають, що сьогоднішнє голосування за резолюцію та рекомендації щодо доповіді про виконання Росією зобов’язань перед Радою Європи, не можна називати перемогою Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили на прес-конференції в Страсбурзі після голосування за російське питання.

“Я би не інтерпретував це, як перемогу Російської Федерації проти ПАРЄ”, - сказав Г.Фруде.

При цьому, він зазначив, що, можливо, прийшов час переглянути статус ПАРЄ, яка і досі є лише дорадчим органом Ради Європи.

“Звичайно я розчарований (тим, що не були схвалені рекомендації – УНІАН)... Але у нас була більшість, і це – чіткий сигнал Комітету міністрів, що наша робота має поважатися. На жаль, ця більшість не становила дві третини”, - сказав у свою чергу А.Гросс.

При цьому, він зазначив, що рекомендації в Росії були неправильно інтерпретовані, як екскалація у відносинах.

Депутат також нагадав, що нинішня російська делегація в ПАРЄ складається переважно з нових депутатів.

“Ми бачимо лише одного депутата, який залишився (Леонід Слуцький – УНІАН). І на його прикладі ми бачимо ефект його соціалізації в Раді Європи”, - сказав А.Гросс.

“І я впевнений, що через 4 роки наші російські колеги говоритимуть вже по-іншому”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутатам ПАРЄ не вдалося схвалити проект рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи щодо необхідності приділити “належну увагу питанням та стурбованостям, висловленим в резолюції”. Ця пропозиція викликала неприйняття, передусім, російських депутатів, які вважали, що вона може створити прецедент у посиленні ролі Комітету міністрів Ради Європи при розгляді проблем, викладених в резолюції ПАРЄ щодо виконання Російською Федерацією зобов’язань перед Радою Європи.

Разом з тим, згідно зі схваленою сьогодні резолюцією, моніторинг Росії було продовжено.