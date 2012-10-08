Депутат ЄП Хармс побачила готовність Києва сприйняти місію Кваснєвського та Кокса

Брюссель. 8 жовтня. УНІАН. Депутат Європарламенту Ребекка Хармс (співголова групи “зелених”, Німеччина) вважає, що місія колишнього Президента Польщі Олекандра Кваснєвського та колишнього Президента Європарламенту Пета Кокса була сприйнята владою України.

Таку думку вона висловила власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, коментуючи презентацію попередніх результатів місії, яка відбулася у вівторок, 2 жовтня, на конференції Президентів Європарламенту.

“Панове Кокс та Кваснєвський представили дуже вражаючий перелік інституцій та урядових чиновників, з якими вони змогли зустрітися та поспілкуватися за дуже короткий час. Таким чином, у мене є враження, що їхня місія була сприйнята Україною”, - сказала депутат.

Разом з тим, вона зазначила, що усна презентація показала, що вся висловлена раніше критика на адресу українського уряду, була обґрунтованою.

При цьому, Р.Хармс не стала прогнозувати, чи будуть результати місії О.Кваснєвського та П.Кокса після її завершення взяті до уваги офіційним Києвом.

“Наш досвід демонструє, що, наприклад, останні рішення Європейського суду з прав людини щодо справ видатних опозиційних політиків не мали ніякого впливу на український уряд. Оскільки доповідь О.Кваснєвського та П.Кокса ще не оприлюднена, ми не можемо сказати, чи поставляться до неї по-іншому”, - зазначила Р.Хармс.

Депутат також наголосила на тому, що зараз Європарламент має зосередитися на підготовці місії спостерігачів за виборами до українського парламенту.

“У будь-якому випадку, я все ще переконана, що шлях до угоди про асоціацію має бути продовжений, однак з точки зору сьогодення, триваючі сумніви щодо верховенства права та ін. Роблять швидке завершення процесу небажаним”, - підкреслила Р.Хармс.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня О.Кваснєвський та П.Кокс представили проміжні результати своєї місії до України.

В ході засідання було вирішено призупинити місію на час передвиборчої кампанії з тим, щоб продовжити її після виборів.

16 травня цього року прем`єр-міністр України Микола Азаров погодився на пропозицію президента Європейського парламенту М.Шульца направити до колишнього прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко лікарів та юристів на другий процес.