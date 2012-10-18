Меркель заявила про підтримку Тимошенко

Київ. 18 жовтня. УНІАН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила свою солідарність із демократичною опозицією України та заявила про підтримку екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін», про це йшлося під час зустрічі Федерального канцлера, лідера Християнсько-демократичного союзу ФРН А.Меркель з лідерами Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсенієм Яценюком, Григорієм Немирею і Борисом Тарасюком, а також представником партії «УДАР» Іриною Геращенко.

Сторони підкреслили, що необхідними умовами для наближення України до Європейського Союзу є проведення парламентських виборів, які відповідають стандартам ОБСЄ та Ради Європи, запровадження реальної, а не лише на словах судової реформи, яка б базувалася на повазі до принципу верховенства права. Крім того - безумовне звільнення політичних в’язнів, зокрема, Ю.Тимошенко та колишнього міністра внутрішніх справ Юріяa Луценка.

На зустрічі йшлося також про перебіг виборчої кампанії та питання, які викликають занепокоєння у міжнародних спостерігачів.

У цьому зв’язку А.Яценюк заявив, що «ці вибори є червоною лінією для України: або демократична Україна стає частиною ЄС, або український народ буде позбавлений сьогоднішньою владою європейського майбутнього та житиме в диктатурі».

Крім того, донька Ю.Тимошенко Євгенія передала Ангелі Меркель особисте послання своєї матері та подякувала їй за ту підтримку, яку надає уряд Німеччини і німецькі лікарі. «Лікарі клініки «Шаріте» врятували життя моєї мами», - наголосила Є.Тимошенко.

А.Меркель заявила, що вона підтримує Ю.Тимошенко і готова надалі їй допомагати.