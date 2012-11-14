Україна не змогла вчасно організувати зовнішній медичний огляд Тимошенко та інших

Брюссель. 14 листопада. УНІАН. Комітет з попередження тортур, негуманного чи деградуючого поводження чи покарання Ради Європи стурбований затримками в організації спеціалізованого медичного огляду за межами СІЗО для колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, виконуючого обов’язки міністра оборони Валерія Іващенка, а також інших затриманих.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в оприлюдненій сьогодні доповіді Комітету за підсумками візиту до України 29 листопада – 6 грудня 2011 року.

“Комітет має висловити свою стурбованість щодо того, що в кожному з трьох випадків вищеназваних осіб трапилися значні затримки (з різних причин) в організації спеціалізованого медичного огляду за межами СІЗО. Проблеми такого роду неодноразово спостерігалися Комітетом під час попередніх візитів до Київського СІЗО та інших пенітенціарних установ України”, - написано у доповіді.

“Комітет закликає українську владу вжити всіх необхідних заходів для забезпечення в майбутньому, щоб всі ув’язнені, що мають потребу в спеціалізованому лікуванні (огляді), направлялися до зовнішнього шпиталю без неналежної затримки”, - підкреслюється у документі.