ЄС погодився з переходом Молдови до другого етапу реалізації Плану дій з лібералізації віз

Брюссель. 19 листопада. УНІАН. Міністри закордонних справ ЄС погодилися з переходом до другої фази виконання Молдовою Плану дій з лібералізації віз.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках, схвалених сьогодні на засіданні Ради закордонних справ ЄС.

У висновках, зокрема, зазначається, що План дій з лібералізації візового режиму для Молдови було презентовано у січні 2011 року. З того часу Єврокомісія оприлюднила три доповіді щодо виконання Молдовою першого етапу цього Плану.

“Ґрунтуючись на цих доповідях, Рада поділяє аналізи, що Республіка Молдова виконала всі контрольні критерії в рамках першої фази Плану дій з лібералізації візового режиму та вирішила розпочати оцінку щодо контрольних критеріїв, встановлених в рамках другої фази”, - написано у документі.

Рада також підкреслила необхідність повної та ефективної імплементації Молдовою усіх необхідних критеріїв для лібералізації візового режиму.

Як повідомляв УНІАН, Плани дій з лібералізації візового режиму для країн “Східного партнерства” розділені на дві фази. В рамках першої фази країні необхідно схвалити потрібні зміни до чинного законодавства, а в рамках другого – забезпечити належну реалізацію схвалених законодавчих змін на практиці.

На сьогодні, крім Молдови, План дій з лібералізації візового режиму отримала також Україна. Однак, не зважаючи на отримання цього документу раніше – у листопаді 2010 року, поки так і не змогла завершити першу фазу та схвалити низку важливих законів.