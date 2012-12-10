Угода про асоціацію Україна-ЄС технічно може бути готовою до підписання у другому кварталі

Брюссель. 10 грудня. УНІАН. Угода про асоціацію між Україною та ЄС технічно може бути готова до підписання у другому кварталі 2013 року.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат.

“Я не перекладач, однак, можу сказати, що технічно підготовка угоди займе пару місяців, перед тим, як ми зможемо перейти до схвалення формального рішення Європейською комісією”, - сказав співрозмовник агентства.

“Я би сказав, другий квартал наступного року”, - додав він.

Дипломат також висловив переконання в тому, що відтепер українська влада та міністри ЄС мають чіткі орієнтири щодо того, які кроки мають бути здійснені українською стороною для того, щоб угода про асоціацію могла бути підписана на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі в листопаді 2013 року.

“У схвалених сьогодні висновках є чіткі критерії, чого ми очікуємо від української влади”, - сказав співрозмовник агентства.

“Звичайно, не буде автоматизму в цьому процесі. Спочатку Комісія має подати пропозиції, після чого буде рішення Ради ЄС. Крім того, будуть консультації з Європарламентом”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України в яких висловилася за підписання угоди про асоціацію на саміті “Східного партнерства” у листопаді наступного року.

Разом з тим, у висвноках містяться критерії, яких Україна має досягнути в питаннях проведення реформ виборчого законодавства, судової реформи, а також реформ в рамках Порядку денного асоціації.