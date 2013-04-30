Депутат Європарламенту Галер закликає Київ звільнити Тимошенко

Брюссель. 30 квітня. УНІАН. Депутат Європарламенту Міхаель Галер (група народних партій, Німеччина) закликає Київ звільнити колишнього прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко.

Про це йдеться у коментарі депутата, текст якого передано УНІАН.

“Я вітаю сьогоднішнє рішення Європейського суду з прав людини у Страсбурзі у справі Ю.Тимошенко. Суд виніс вирок Україні за свавільний арешт та утримання. Я закликаю українську владу звільнити Ю.Тимошенко. Вона має зрештою отримати медичну допомогу, якої вона негайно потребує”, - заявив депутат.

М.Галер підкреслив, що українське правосуддя кілька разів порушило права Ю.Тимошенко, що тепер встановлено Європейським судом.

“Порушення прав людини українською владою демонструє справжній характер політичного переслідування Ю.Тимошенко. Юлія Тимошенко має бути звільнена негайно”, - підкреслив М.Галер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європейський суд з прав людини визнав, що попереднє затримання Ю.Тимошенко було свавільним та політично вмотивованим.

У своєму рішенні суд визнав порушення трьох параграфів статті 5 Конвенції прав людини, а також статті 18 Конвенції прав людини щодо попереднього затримання Ю.Тимошенко.