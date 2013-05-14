Кожара впевнений, що Україна підпише угоду з ЄС цього року

Київ. 14 травня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара впевнений, що Україна зможе цього року підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом.

Про це керівник українського зовнішньополітичного відомства заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Україна забезпечила надзвичайно позитивні тенденції. Якщо ми підтримуватимемо ці тенденції від травня і до жовтня, гадаю, що результат буде позитивний – Україна зможе підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом», – сказав міністр.

Рада мiнiстрiв ЄС учора затвердила посилену Угоду про спрощений порядок видачi вiз для українців. Минулого місяця Європейський парламент дав згоду на набуття чинностi цієї угоди.

Джерело: http://www.radiosvoboda.org/content/article/24985143.html

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС ухвалила висновки, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на листопад 2013 року, за умови прогресу в зміні виборчого законодавства, розв’язання проблеми вибіркового правосуддя і продовження реформ у рамках Порядку денного асоціації.