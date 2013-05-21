Делегація Європарламенту по зв’язках з Україною обговорить двосторонні відносини

20:52, 21 травня 2013
Новини ЄС
0 0

У засіданні візьме участь Посол Єлісєєв

Брюссель. 21 травня. УНІАН. Делегація Європарламенту по зв’язках з Україною на засіданні 22 травня обговорить двосторонні відносини.
Про це свідчить порядок денний засідання Комітету, що міститься на сайті Європарламенту.
Згідно з порядком денним, депутати планують обмінятися думками з Послом України при ЄС Костянтином Єлісєєвим щодо стану двосторонніх відносин “у світлі рішення Європейського суду з прав людини щодо справи “Юлія Тимошенко проти України”.
У представництві України при ЄС зазначили, що “під час засідання планується обговорити прогрес України у виконанні критеріїв підписання Угоди про асоціацію, у тому числі реформування системи правосуддя, а також розвиток внутрішньополітичної ситуації”.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter