Кожара пообіцяв депутатам Європарламенту позови проти ”Свободи”...

Брюссель. 27 травня. УНІАН. Міністр закордонних справ України, заступник голови Партії регіонів Леонід Кожара обіцяє судові позови до ВО “Свобода”, якщо її представники порушать закони, зокрема своїми радикальними діями.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Кожара заявив сьогодні у своєму виступі на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Як тільки вони порушать закон, правляча партія і політична система подадуть на “Свободу” до суду”, - сказав Кожара.

Відповідаючи на запитання щодо діяльності партії “Свобода”, він висловив стурбованість посиленням впливу радикальних та націоналістичних партій.

При цьому міністр зазначив, що і влада, і правляча партія уважно стежать за діяльністю “Свободи”, в тому числі за її заявами. Кожара нагадав, що в Україні діє законодавство, яке забороняє фашистську риторику.