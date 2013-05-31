Ештон та Фюле вітають обрання уряду в Молдові

Брюссель. 31 травня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле вітають обрання нового уряду Молдови.

Про це йдеться в їхній спільній заяві, текст якої передано УНІАН.

“Ми тепло вітаємо учорашню підтримку уряду Юріє Лянка та його програми парламентом республіки Молдова”, - написано у заяві.

К.Ештон та С.Фюле зазначили, що це кладе край тривалій політичній кризі в республіці, яка несла загрозу для стабільності державний інституцій Молдови.

“Ми пропонуємо владі та громадянам республіки Молдова розглянути потребу в конституційній реформі для посилення системи стримань та противаг та попередження виникнення схожих крих у майбутньому”, - зазначили К.Ештон та С.Фюле.

У своїй заяві представники ЄС закликали новий уряд та всі політичні партії разхом працювати над зменшенням політичної напруги та консолідацією демократії і успіхом європейського порядку денного Молдови.

У зв’язку з цим К.Ештон та С.Фюле закликали ограни державної влади, політичний клас та громадянське суспільство приділяти значну увагу неупередженості, прозорості, ефективності роботи всіх інституцій, забезпеченню свободи слова, а також наголосили на готовності допомагати у здійсненні реформ.