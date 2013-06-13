Президент Литви: Справа Тимошенко може символізувати більш широкі процеси в країні

Брюссель. 13 червня. УНІАН. Президент Литви Далія Грібаускайте вважає, що справа колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко може свідчити про більш широкі процеси в країні.

Про це повідомляє сьогодні видання The Lithuania Tribune.

“Інколи справа однієї особи символізує, і є свого роду вершиною піраміди цілого процесу. Таким чином, я розумію, що одна особа не має бути перешкодою, однак якщо ця особа, чи її справа символізує певний процес в країні, і саме так сприймають цю справу інші країни, тоді йдеться про зовсім іншу проблему”, - сказала Д.Грібаускайте, яка перебуває зараз в Братиславі на саміті голів держав Центральної Європи.

Президент Литви також зазначила, що хоче використати цей саміт для започаткування попередніх дискусій щодо майбутнього саміту “Східного партнерства”, який відбудеться наприкінці листопада у Вільнюсі, і на якому може відбутися підписання угоди про асоціацію між ЄС та Україною.

“Успішні переговори відбуваються, і ми бачимо, що дві країни мають достатньо гарні перспективи. Я хочу висловити задоволення тим фактом, що ми тільки-но завершили переговори з Молдовою про угоду про вільну торгівлю,і, таким чином, щонайменше парафування цієї угоди може відбутися у Вільнюсі”, - сказала Президент Литви.

“І, звичайно, я намагаюся об'єднати фронт, як я кажу, чи групу країн, які реально підтримують прагнення України для того, щоб якомога більше країн могли підтримати перспективу підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС у Вільнюсі”, - додала вона.