Баррозу сподівається, що саміт “Східного партнерства” буде успішним

Брюссель. 5 липня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу сподівається, що саміт “Східного партнерства”, запланований на 28-29 листопада у Вільнюсі, буде успішним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на спільній прес-конференції у Вільнюсі з Президентом головуючої в ЄС Литви Далією Грібаускайте.

“Сподіваюсь, що саміт у Вільнюсі буде успішним. Я очікую плідної дискусії за низкою угод про асоціацію з нашими східними партнерами”, - сказав він.

У свою чергу Президент Литви зазначила, що “Східне партнерство” є дуже важливим для ЄС, оскільки йдеться про сусідів.

“І ми хочемо бачити розвинуту демократію, безпеку та захист прав людини”, - с казала Д.Грібаускайте.

Говорячи в цьому контексті про відносини з Україною, Президент Литви зазначила, що хотіла б бачити подальший рух Києва до європейської інтеграції, і нагадала про три основних групи завдань, які мають бути виконані Україною для підписання угоди про асоціацію.

“Перше – вирішення вибіркового правосуддя та справи Тимошенко. Друге – юридична реформа, що стосується, передусім, Генеральної прокуратури. Третє – виборча реформа, зокрема, схвалення єдиного виборчого кодексу, в тому числі для вирішення проблеми муніципальних виборів в Києві”, - сказала вона.

“Ми хотіли б бачити певні результати по всіх трьох групах проблем, інакше буде дуже складно підписати угоду”, - зазначила Д.Грібаускайте.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію у 2007 році, а про зону вільної торгівлі, яка є складовою угоди про асоціацію — у 2008 році.

Наприкінці 2011 року сторони заявили про завершення переговорів, а 30 березня 2012 року парафували угоду.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки по Україні, в яких зазначила, що готова підписати угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на кінець листопада цього року за умови прогресу України в питаннях зміни виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.