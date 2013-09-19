Словаччина вітає рішення уряду України схвалити угоду про асоціацію
15:43, 19 вересня 2013Новини ЄС
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Міністр висловився в Twitter'i
Брюссель. 19 вересня. УНІАН. Словаччина вітає рішення уряду України схвалити угоду про асоціацію з Європейським Союзом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це у власному Twitter’i написав міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайдак.
“Ура українському уряду та його рішенню підтримати угоду про асоціацію з ЄС”, - написав словацький міністр. Він зазначив, що Києву доведеться пройти ще тривалий шлях, однак перший крок в цьому напрямку вже зроблено.
Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Кабінет міністрів України підтримав проект угоди про асоціацію з ЄС.
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