Брюссель. 19 вересня. УНІАН. Словаччина вітає рішення уряду України схвалити угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у власному Twitter’i написав міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайдак.

“Ура українському уряду та його рішенню підтримати угоду про асоціацію з ЄС”, - написав словацький міністр. Він зазначив, що Києву доведеться пройти ще тривалий шлях, однак перший крок в цьому напрямку вже зроблено.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Кабінет міністрів України підтримав проект угоди про асоціацію з ЄС.