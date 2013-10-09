Азаров відзначає прогрес у консультаціях із РФ щодо розвитку відносин після підписання Україною угоди з ЄС

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що міжурядові консультації між Україною та Російською Федерацією щодо розвитку відносин після підписання Угоди про асоціацію з ЄС проходять успішно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи сьогодні засідання уряду.

«Останнім часом прозвучали важливі пропозиції Президента Російської Федерації Володимира Володимировича Путіна щодо двостороннього діалогу з метою з'ясувати реальний вплив зони вільної торгівлі з ЄС на товарооборот і кооперацію між Україною та Росією. Така позиція лідера Росії створює конструктивну основу для переговорів», - зазначив Азаров.

Він нагадав при цьому, що вчора, 8 жовтня, на виконання домовленості з главою уряду Росії Дмитром Медведєвим у Астані відбулися українсько-російські міжурядові консультації на рівні віце-прем'єр-міністрів Юрія Бойка і Ігоря Шувалова.

«Мета цих консультацій - об'єктивно визначити всі плюси й мінуси торговельно-економічних відносин із Російською Федерацією і Митним союзом після підписання Угоди про асоціацію. Як доповів Юрій Анатолійович Бойко, відбувся достатньо предметний, конструктивний діалог. Зі свого боку ми ставимо завдання: не просто зробити «інвентаризацію проблем», але й знайти рішення - як усунути ризики для нашого торгового обороту та виробничої кооперації», - сказав Азаров.