Грищенко: Непідписання Угоди про асоціацію з ЄС буде чимось надзвичайним

15-16 жовтня за сприяння Польсько-українського клубу журналістів та Держінвестпроекту України у приміщенні Європарламенту проходила Міжнародна конференція «Угода про асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною та ЄС: виклики і можливості для економіки та інвестицій» за участю 150-ти українських та європейських журналістів.

Як повідомляє Урядовий портал, Україну на заході представляли Віце-прем’єр-міністр Костянтин Грищенко та Голова Держінвестпроекту Владислав Каськів. Відкрив захід Президент Польщі (1995-2005 рр.) Александр Кваснєвський.

Під час свого виступу Костянтин Грищенко відзначив незворотність євроінтеграційного курсу України та консолідовані зусилля влади і опозиції на шляху виконання Порядку денного асоціації.

«В дуже короткий проміжок часу ми зробили більше, аніж було зроблено за останні 10 років. Не тому, що ми не хотіли цього робити, а тому, що не було консенсусу», - наголосив Грищенко.

«Непідписання буде чимось надзвичайним, у нас немає плану «Б», ми працюємо в напрямку успіху і укладення цієї Угоди», - додав Грищенко, підкресливши, що кінцевою метою для України є повноправне членство в ЄС.