Україна погодила текст угоди про відкрите небо з ЄС

Уряд України погодив текст угоди про відкрите небо з країнами Євросоюзу і почав підготовку до її підписання, повідомила пресс-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула.

«Текст угоди про спільний авіаційний простір з країнами Євросоюзу погоджено. Тривають процедури підготовки документа до підписання», - цитує прес-реліз Вілкула.

За словами віце-прем'єра, приєднання України до цієї угоди дасть змогу українським пасажирам розраховувати на зниження авіаційних тарифів, а авіакомпаніям — на розширення географії польотів.

«Підписання документа і приєднання України до вільного авіаційного простору фактично створить додаткові можливості відкриття рейсів за новими напрямами як для українських, так і закордонних авіакомпаній, і дасть пасажирам можливість зробити вибір», - заявив Вілкул.

Директор департаменту авіаційних перевезень і аеропортів Державної авіаційної служби Сергій Коршук, слова якого наводить реліз, розраховує на повне набуття чинності положень угоди про відкрите небо з ЄС у 2015 році.

«У Європі питання, пов'язані із здійсненням перельотів з однієї території на іншу, повністю погоджені. Ми очікуємо, що всі обмеження остаточно будуть зняті у 2015 році», - сказав Коршук.

«Ще раз повторюю: всі принципові питання повністю узгоджені, і зараз йде лише процес редагування і звірки тексту угоди, технічні правки», - додав чиновник.

За його словами, важливу роль у прискоренні процесу узгодження тексту угоди про відкрите небо з країнами ЄС відіграло переведення України в першу категорію безпеки польотів у результаті ухвалення нового Повітряного кодексу.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН президент найбільшого українського авіаперевізника - авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) Юрій Мірошников висловив припущення, що угода про відкрите небо в умовах, коли немає свободи пересування, може на національному авіаринку відіграти роль «руйнівного цунамі».

Нагадаємо, в липні поточного року Міністерство інфраструктури України заявило про план підписати з Євросоюзом договір про "відкрите небо" влітку 2014 року, щоб він міг почати діяти на початку 2015 року.

Переговори щодо укладення Угоди між Україною і ЄС про спільний авіаційний простір почалися в грудні 2007 року.

Мета укладення угоди - поступова лібералізація ринків, використання загальних правил на основі правил ЄС у сфері цивільної авіації, сприяння промисловому та операційному співробітництву.