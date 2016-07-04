Державіаслужба спільно з іспанськими фахівцями сертифікує українські аеропорти за нормами ЄС
Державіаслужба отримала офіційне повідомлення про початок реалізації проекту Twinning «Гармонізація законодавства України в галузі сертифікації аеропортів/аеродромів та льотної придатності відповідних норм і стандартів ЄС та їх впровадження».
Згідно з повідомленням служби, технічна допомога розрахована на 2 роки і буде надаватися іспанськими фахівцями.
"Проект зосереджений навколо 7 основних регламентів ЄС із зазначеної тематики і буде включати в себе підготовку та підвищення кваліфікації інспекторів з сертифікації аеропортів/аеродромів, аналіз існуючої системи сертифікації, пропозиції та рекомендації щодо її вдосконалення, а також ознайомлення з досвідом Іспанії в області управління аеропортами на прикладі державної компанії Aena", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, за даними Державіаслужби пасажиропотік через українські аеропорти в січні-квітні цього року зріс на 11,7% - до 4,099 млн осіб. На міжнародних напрямках пасажиропотік зріс на 9% - 3,523 млн осіб.