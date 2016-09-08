Представництво ЄС в Україні спільно з "1+1" запустило інформаційний проект #EUkraine

Про це на прес-конференції в УНІАН розповіли організатори та виконавці проекту – представники Європейської комісії та медіа-групи.

Як повідомив генеральний директор «1+1» Олександр Ткаченко, ідея проекту виникла в ході дискусій з представниками делегації ЄС в Україні, які звернули увагу на недостатнє інформування громадськості та ділових кіл про можливості Євросоюзу. «Мова піде в основному про малий і середній бізнес, тому що це основа процвітаючого суспільства. Проблема в тому, що, незважаючи на багато прикладів співпраці малого та середнього бізнесу в ЄС і з ЄС, про це мало хто знає. А співпраця означає віру в самих себе. Є проекти успішні, і люди, з якими ми познайомимо в рамках проекту, вони не просто приклад, а надія на те, що в нашій країні відбудуться зміни», - сказав Ткаченко.

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У свою чергу керівник відділу роботи з пресою та інформацією делегації ЄС в Україні Юргіс Вілчінскас підкреслив, що Україна має великий потенціал, яким потрібен імпульс.

«Тут дуже багато людей, які хотіли б відкрити свій бізнес, працювати за правилами, відкрито, платити податки, експортувати товари в Європу, відкривати нові ринки. Але іноді виходить не так, як хотілося б. Є проблеми з тим, що університети не готують фахівців з навичками ведення бізнесу, є проблеми зі сферою дозволів, бюрократичних бар'єрів. І такий інформаційний проект покаже, що успішні історії є, їх багато, вони серед нас. Ці історії повинні мотивувати відкрити бізнес, відкрити європейський ринок, і ми хочемо показати і розповісти про ці можливості», - сказав Вилчинскас.

За словами керівника проекту Тетяни Пушнової, проект розрахований на рік і буде фінансуватися як за кошти Представництва ЄС в Україні, яке надасть близько 300 тис. дол., так і за власні кошти медіа-групи. Причому, як зазначила Пушнова, група задіє всі свої медіа-майданчики. Інформаційний продукт буде представляти собою спеціальну телепрограму «Роби бізнес» на телеканалі «2+2» з ведучим Олександром Дубинським, сюжети у випусках новин «ТСН» та тематичні круглі столи в інформаційному агентстві УНІАН.

«Напередодні запуску проекту ми спільно з компанією «Социс» провели соціологічне дослідження, намагаючись з'ясувати, наскільки українці розуміють, як ЄС допомагає не тільки країні в цілому, але і чим може допомогти кожному українцеві в частині відкриття бізнесу, в яких сферах можна відкривати бізнес, - розповіла Пушнова. - Ми отримали дивні відповіді. Як виявилося, більше третини опитаних взагалі не знають, що ЄС в принципі допомагає Україні. Близько 22% сказали, що ЄС допомагає тільки в обороні і боротьбі з корупцією. Близько 38,7% впевнені, що ЄС скуповує український бізнес за безцінь, щоб потім заробити на цьому».

На думку Пушнової, новий проект дозволить розвіяти ці стереотипи – як щодо зв'язків з Євросоюзом, так і щодо ведення бізнесу. Крім того, він стане ще одним інструментом висвітлення проблем, з якими стикаються представники ділових кіл, і пошуку рішень цих проблем. Причому до рішення будуть залучатися представники органів влади як повноцінні учасники інформаційного проекту.

Юргіс Вілчінскас підтвердив слова Пушнової і зазначив, що проект цікавий обом сторонам – і українцям, і європейцям. «Цей проект дозволить не тільки українцям, скажімо, знайти інвесторів, але і самим інвесторам знайти проекти, цікаві для інвестування в Україні. Вони чекають моменту, коли можна буде прийти сюди», – зазначив представник делегації ЄС в Україні.

Довідка УНІАН. Європейський Союз є ключовим торговим партнером України, займаючи частку експорту у 39,2%. Разом з тим, на поточний момент основний товарообіг формують великі компанії, що представляють агросектор, машинобудування, сферу IT. Малий і середній бізнес займає незначну частку в загальній структурі партнерських відносин між Україною та Євросоюзом.