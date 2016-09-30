Україна готова обговорити з ЄС відновлення експорту лісу - Гройсман

Україна готова обговорювати з Європейським Союзом питання відновлення експорту лісу, який на поточний момент знаходиться під забороною. Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ході зустрічі з представниками громадських організацій Львова.

"З Євросоюзом ми в дискусії з цього питання", - зазначив глава уряду.

Він підтвердив, що питання експорту лісу є однією з умов отримання україною чергового траншу макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 600 мільйонів євро.

"600 мільйонів євро - це макрофінансова допомога, яка має свої бенч-марки - умови, які ми повинні виконати. І ось одне з таких питань - це питання лісу. І ми готові до дискусії. Але в цій дискусії ми будемо виходити з національних інтересів", - сказав Гройсман.

Читайте такожМінприроди підготувало нову редакцію санітарних правил в лісах України

Він також нагадав, що на поточний момент лісове господарство України гостро потребує програму відновлення та розвитку.

"Нам треба виробити стратегію розвитку в цій сфері та програму відновлення лісових фондів", - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня 2015 року Верховна Рада ухвалила зміни в Закон "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" (щодо мораторію на експорт лісо - та пиломатеріалів в необробленому вигляді). Даним документом запроваджено 10-річний мораторій на вивіз цієї продукції за межі митної території України. Приводом до прийняття документа стали неодноразові заклики представників деревообробної промисловості зупинити безконтрольну вирубку лісу і безконтрольний обіг лісоматеріалів.