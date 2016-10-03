Двоє українців створили бізнес з виготовлення побутової техніки: моделюють у Києві, збирають у Китаї (відео)

Про це йдеться в сюжеті програми "Роби бізнес".

"Після того, як сталася криза, після того, як люди почали рахувати гроші, дуже багатьом стало не дуже важливо, що саме для них кип'ятить воду. Тобто їм не потрібен чайник категорії "А", а їм потрібен чайник, який кип'ятить воду і не ламається. Власне кажучи, ось цей тренд ми і спробували підхопити", - розповів співвласник бізнесу Артем Лукашев.

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Схема, за якою працюють, відома в усьому світі - їздять на виставки в Європу та Китай. Там знайомляться з представниками заводів, купують в них техніку і вже тут, в Києві, їх доробляють.

"Користуємося, збираємо потім думки - що сподобалося, що не сподобалося, що було зручно. Що потрібно змінити, що поліпшити. І таким чином виходимо на якийсь фінальний продукт", - розповів інший співвласник бізнесу Дмитро Шкулепов.

Фінальний продукт дизайнери моделюють на компютері. Гарантію дають рік, а збирають на тих же заводах, що і всесвітньо відомі бренди.

"Ми можемо прийти на будь-яку фабрику будь-якого рівня. Навіть на фабрики, на яких виготовляють Tefal, Bosch", - розповів Дмитро Шкулепов.