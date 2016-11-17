У Представництві ЄС пояснили, чому Євросоюз не визнає українські сертифікати якості

Про це повідомив голова торговельного-економічного сектору Представництва ЄС в Україні Ніколас Бердж під час круглого столу в УНІАН у рамках проекту #EUkraine на тему «Вигоди і проблеми української економіки при переході на європейські технічні стандарти».

Читайте такожПредставництво ЄС: перехід бізнесу на євростандарти буде витратним, але інвестиції окупляться

«Щоб Євросоюз визнавав українські сертифікати якості, ми повинні бути впевнені, що вся система працює правильно. Щоб усі державні органи, контролюючі органи, органи оцінки відповідності та інші працювали відповідно до міжнародних стандартів і правил. Зараз ми не впевнені в тому, що всі ці органи та інституції працюють згідно з міжнародними правилами. Тому в більшості випадків ми просимо отримувати сертифікати за межами України», - сказав Бердж.

Він зазначив, що це не стосується продукції аграрної галузі, оскільки там необхідні сертифікати фітосанітарного контролю, які в Україні видаються за європейськими стандартами.

В. о. заступника голови Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) Лілія Стиренко під час круглого столу зазначила, що в Україні за оцінку якості продукції відповідає її служба, яку було створено у квітні поточного року.

«Сьогодні у нас почала працювати, хоч і з невеликою затримкою, Держпродспоживслужба. На неї якраз і покладено функції ринкового нагляду, що передбачає контроль дотримання (виробниками - УНІАН) затверджених технічних регламентів», - сказала Стиренко.

Як повідомляв УНІАН, Україна має намір поліпшити технічне регулювання та ринковий нагляд за дотриманням технічних регламентів на виробництві для визнання української системи стандартизації і оцінки відповідності Євросоюзом.

Як повідомляв директор департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі Леонід Віткін, для реформ у сфері технічного регулювання уряд має намір працювати із Союзом підприємців при Кабінеті міністрів та експертним середовищем.

За його словами, найбільше іноземних експертів хвилює недостатній розвиток ринкового нагляду в Україні, що не дає змоги забезпечити добросовісну конкуренцію на ринку.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення Держпродспоживслужби у вересні 2014 року. Держпродспоживслужбу створено на базі Державної інспекції сільського господарства, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та Державної санітарно-епідеміологічної служби, які ліквідовуються або реорганізовуються.