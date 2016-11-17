В Україні триває впровадження європейських стандартів: експерти розповіли про результати

Про це повідомила заступник директора департаменту – начальник управління технічного регулювання з питань стандартизації та оцінки відповідності Міністерства економічного розвитку і торгівлі Наталія Старікова під час круглого столу в УНІАН у рамках проекту #EUkraine на тему «Вигоди і проблеми української економіки при переході на європейські технічні стандарти».

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«У світі фінансує розробку стандартів в основному бізнес. Але зараз у нас є і бюджетна програма в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, є і європейська технічна допомога, яка становить 38 млн євро і частина з цих грошей спрямована на переведення стандартів на українську мову», - сказала Старікова.

Вона зазначила, що в 2015 році Кабінет міністрів за рекомендацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі постановив скасувати майже 15 тис. ГОСТів, прийнятих до 1992 року. Але, враховуючи те, що це становить близько половини всіх нормативних документів України і вони впливають на виробників, було вирішено їх відміняти поступово – до 1 січня 2019 року.

При цьому Старікова пояснила, що використання стандартів є добровільним для виробників. Це може спричинити за собою додаткові витрати на переобладнання та зміну процесів виробництва. Однак це відкриє їм доступ на світові ринки.

Держава ж бере на себе витрати на гармонізацію вітчизняних і європейських стандартів.

Головним органом, який відповідає за гармонізацію, є держпідприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (УкрНДНЦ).

В. о. керівника Укрнднц Дмитро Сазонов повідомив під час круглого столу, що згідно з програмою уряду в 2016 році його установа має гармонізувати 1 тис. євростандартів.

«З цієї тисячі ми вже прийняли 860 документів. І з таким темпом, до кінця року, я вас запевняю, ми будемо мати більше 1 тис. стандартів у поточному році», - сказав Сазонов. При цьому в 2015 році було гармонізовано понад 1,5 тис. стандартів. Всього ж на сьогодні в Україні прийняті майже 3 тис. євростандартів, тоді як в Європі їх діє близько 20 тис.

Затвердження нових стандартів відбувається шляхом затвердження їх англійською мовою або в перекладі на українську. За переведений примірник виробникам доведеться заплатити до 500 грн, тоді як англійський є безкоштовним.

Як зазначив експерт в сфері технічного регулювання Максим Калеников, процес гармонізації відбувається недостатньо швидко, а кількість переведених стандартів залишається вкрай малим.

«За 2015 рік було прийнято трохи менше 2 тис. стандартів, при цьому було переведено на українську мову до 500 стандартів. Фактично ми приймаємо стандарти англійською мовою і міняємо лише титульну сторінку і витрачаємо на це гроші», - сказав Калєніков.

Він також зазначив, що стандарти вкрай швидко змінюються, тому важливо регулярно переглядати і актуалізувати.

Представник компанії «ЕЛВАТЕХ», що займається науковим приладобудуванням, Олександр Доронін зазначив, що в Україні все ще відсутні лабораторії, здатні проводити всі необхідні тести. Тому компаніям часто доводиться робити це за кордоном.

«Щоб сертифікувати свою продукцію, нам потрібно було пройти випробування нашої продукції. У нас сертифікованих центрів в Україні не так багато. Не всі вони акредитовані на проведення необхідних випробувань. Тому частина випробувань ми змогли провести в Україні, а частину нам довелося проводити в Словаччині», - сказав Доронін.

За його словами, процедура коштувала в 2008 році кілька тисяч євро. Також необхідно було організувати доставку обладнання в потрібну лабораторію.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 15 січня 2015 року прийняла закон про адаптацію українського законодавства до норм Європейського Союзу у сфері технічних регламентів та оцінки відповідності.

Законом передбачається об'єднати норми законів "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" та декрету Кабінету міністрів від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію", одночасно визначаючи їх як втратили силу, а також пропонується внести зміни в ряд законодавчих актів України.

У Мінекономрозвитку відзначили, що впровадження європейських технічних стандартів дозволить зменшити витрати бізнесу, який в даний час змушений отримувати сертифікати і ліцензії в офіційних органах країн ЄС.