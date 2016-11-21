Ринок ЄС починає компенсувати удар по економіці, який завдала Росія – Порошенко

Ринок Євроосюзу починає компенсувати Україні колосальний удар по економіці, який завдала Росія війною та закриттям свого ринку і блокуванням транзиту у треті країни.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко у виступі на урочистому заході з нагоди Дня Гідності та Свободи в Києві.

«Угода (про асоціацію між Україною та ЄС – УНІАН) вже почала давати результат. Частка Європейського Союзу в нашій зовнішній торгівлі зараз становить вже понад 41%», - сказав Порошенко.

«Ринок ЄС потроху починає компенсувати той колосальний удар по економіці, соціальній сфері та рівню життя, який завдала нам Росія тим, що розпочала війну…, закрила доступ українським товарам на свій ринок і блокувала транзит у треті країни», - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС набула чинності з 1 січня поточного року. Експорт українських товарів до Євросоюзу в січні-липні 2016 року зріс на 6,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, с тановивши 6,5 млрд дол.