Майже 300 українських підприємств вже мають право експортувати продукцію в ЄС

В даний час експортувати свою продукцію на європейські ринки мають право 277 українських підприємств, з яких близько 35% виробляють продукти харчування, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів з посиланням на главу відомства Володимира Лапу.

"Ми бачимо прогрес у просуванні вітчизняного виробника на ринок Європейського Союзу. Так, зараз 277 українських підприємств мають право експортувати свою продукцію на європейський ринок, з них 97 - підприємства, що виробляють харчову продукцію, 180 - це підприємства, які виробляють продукти нетваринного походження", - цитує прес-служба Лапу.

Згідно з повідомленням, зазначених 97 виробників харчових продуктів 7 виробляють м'ясо птиці та продукти з нього 19 - рибу і рибопродукти, 2 - яйця і яйцепродукти, 49 - бджолиний мед, 5 - жаб'ячі лапки і равлики, 1 – колаген і 1 - кишкова сировина. У поточному році доступ на ринок ЄС отримали 13 українських виробників молока і молочних продуктів.

"Для багатьох підприємств право експортувати на ринок ЄС - це питання статусу, і це серйозна перевага на інших ринках збуту", - підкреслив Лапа.

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Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Європейська комісія прийняла пропозицію українських виробників і висловила готовність збільшити квоти для експорту деяких видів української продукції на європейський ринок. Зокрема, збільшуються квоти для меду (3 тисячі тонн на рік), переробленої зернової продукції (7,8 тисячі тонн у рік), продукції з томатів (5 тисяч тонн на рік), виноградного соку (500 тонн на рік) і вівса (4 тисячі тонн на рік). При цьому для пшениці, борошна і круп з неї квоти збільшуються до 100 тисяч тонн на рік, для продукції з кукурудзи (крім насіння, борошна і крупи) – до 650 тисяч тонн на рік, для продукції з ячменю (крім борошна та гранул) – до 350 тисяч тонн на рік.

Крім того, для більшості популярних добрив мита будуть знижені до 0 (за винятком сечовини – мито на рівні 3% від митної вартості).

Також ЄС має намір знизити до нуля мита на українську взуття, мідні прутки та дріт, алюміній і похідну продукцію (включаючи алюмінієві профілі), відеокамери, видеотюнеры, приймальну апаратуру для телевізорів і радиоресиверов.

За оцінками уряду, економічний ефект від можливого збільшення квот на експорт української агропродукції на ринок Європейського Союзу складе близько 200 мільйонів доларів.

Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС набула чинності з 1 січня поточного року. Експорт українських товарів до Євросоюзу в січні-липні 2016 року виріс на 6,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, склавши 6,5 мільярда доларів.