На території військової частини кубанського червонопрапорного полку уражено пускові установки С-400 та радари.

Далекобійні дрони знищили у Новоросійську 4 ворожі пускові установки комплексу С-400 "Тріумф" та 2 радари. Про це УНІАН повідомило джерело в СБУ.

Зазначається, що йдеться про вчорашню атаку безпілотників Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України.

"Супутникові знімки підтверджують, що Служба безпеки успішно знищила чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Вони розташовувалися на території військової частини кубанського червонопрапорного полку. Також ворог недорахувався двох важливих радарів - раннього виявлення 96Н6 ("Cheese Board") та радару цілевказання 92Н6 ("Grave Stone")", - повідомило джерело.

Також джерело додало, що на території військової частини розміщувалося орієнтовно 12 таких пускових установок, тому є висока ймовірність, що внаслідок атаки вони також зазнали пошкоджень.

Цю операцію було проведено СБУ за підтримки Сил безпеки й оборони (ГУР МОУ, ССО ЗСУ, Держприкордонслужби). Джерело наголосило, що ведеться робота по знищення систем ППО противника, які захищають важливі військові, інфраструктурні та логістичні об’єкти ворога.

"Кожна така знищена система - це дірка в обороні, якою точно скористаються українські безпілотники та ракети", - додало поінформоване джерело в СБУ.

Сили оборони уразили порт "Новоросійськ" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада вночі спецпризначенці "Альфа" Служби безпеки України спільно із Головним управлінням розвідки, Силами спеціальних операцій ЗСУ, Держприкордонслужбою, береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС та іншими складовими Сил оборони України провели спецоперацію з ураження нафтового терміналу морського порту "Новоросійськ" (Краснодарський край, РФ). Він є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та важливим логістичним вузлом для експорту нафтопродуктів через Чорне море.

Унаслідок атаки пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки. На нафтотерміналі була сильна пожежа.

