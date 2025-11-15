У 2023-24 роках саме КНДР врятувала Росію від снарядного голоду і, як наслідок, можливо навіть від поразки у війні.

Північна Корея значно скоротила поставки артилерійських боєприпасів в Росію через вичерпання складських запасів. Про це в інтерв'ю Reuters розповів заступник голови Управління військової розвідки України генерал-майор Вадим Скібіцький.

За його словами, загалом з 2023 року Корея поставила Росії 6,5 мільйона артилерійських снарядів. Але через вичерпання складських запасів цього року обсяги поставок вже були приблизно вдвічі меншими, ніж у 2024 році.

Скібіцький додав, що, наприклад, у вересні поставок снарядів з КНДР в Росію не зафіксували взагалі, але у жовтні щось знову поставили.

Представник ГУР також уточнив, що близько половини снарядів, поставлених Пхеньяном, були настільки старими, що росіянам довелося відправляти їх на військові заводи для ремонту і приведення у належний стан.

КНДР освоїла виробництво FPV-дронів

За словами Скібіцького, на тлі скорочення складських запасів артилерійських снарядів Північна Корея налагодила масове виробництво військових FPV-дронів та безпілотників середнього радіусу дії.

"Вони навчаються, вони вивчають свій досвід (у цій війні), щоб розширити виробництво на власній території", – сказав представник ГУР.

Співпраця Росії і КНДР: інші новини

Як писав УНІАН, напередодні ГУР повідомило, що Кремль хоче залучити на заводи з виробництва "Шахедів" близько 12 тисяч працівників з КНДР. Зокрема згадується завод на території окремої економічної зони "Алабуга" в Татарстані.

Також ми розповідали, що Росія замовила у КНДР ще близько 5 тисяч "будівельників", яких використають для відновлення інфраструктури, ймовірно, у прифронтових районах. Це не рахуючи близько 10 тисяч північнокорейських солдатів, досі розгорнутих уздовж українського кордону.

