Нова ліцензія на відстрочку від санкцій стосується роботи зарубіжних активів компанії, але не торгівлі самою російською нафтою.

США продовжили на три тижні відтермінування щодо введення санкцій проти зарубіжних активів компанії "Лукойл", щоб дати час росіянам розпродати їх. Про це повідомляють у прес-релізі Міністерства фінансів США.

Так, введення заборони на угоди із зарубіжними активами "Лукойлу" відкладено з 21 листопада до 13 грудня. До цієї дати "Лукойлу" також дозволили здійснювати операції з обслуговування та експлуатації його роздрібних автозаправних станцій за межами Росії.

Також на паузу поставлено заборону на операції компаній "Лукойл" і "Роснефть", пов'язані з Каспійським трубопровідним консорціумом (нафтопровід, через який відбувається експорт казахської нафти), казахською компанією "Тенгізшевройл" і проектом освоєння Карачаганського родовища в Казахстані.

Відео дня

Окремий дозвіл видано на продовження роботи нафтопереробного заводу "Лукойл" у Болгарії, який забезпечує близько 80% болгарського ринку пального, а також болгарських компаній, що належать "Лукойлу" і займаються заправкою літаків і суден. Ця ліцензія на відстрочку від санкцій діятиме до 29 квітня 2026 року.

Аналогічну ліцензію для болгарських активів "Лукойлу" видала і Велика Британія. Але британська відстрочка від санкцій діятиме тільки до 14 лютого 2026 року.

Санкції США проти компаній "Лукойл" і "Роснефть"

Як писав УНІАН, у жовтні адміністрація Трампа ввела свої перші санкції проти РФ, які виявилися досить серйозними. Під удар потрапили дві найбільші в РФ нафтовидобувні компанії "Лукойл" і "Роснефть", а також їхні дочірні структури.

При цьому обмежувальні заходи було запроваджено з відстрочкою їх застосування на місяць - до 21 листопада. Передбачалося, що за цей час росіяни встигнуть закрити поточні контракти з іноземними контрагентами та, за можливості, позбудуться своїх зарубіжних активів.

Однак швидко продати ці активи не вдалося. У підсумку під загрозою зупинки опинилися великі НПЗ у Болгарії та Румунії, що загрожувало дестабілізацією ситуації в цих країнах. Також було паралізовано роботу великої мережі АЗС у Фінляндії.

Вас також можуть зацікавити новини: