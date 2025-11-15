США продовжили на три тижні відтермінування щодо введення санкцій проти зарубіжних активів компанії "Лукойл", щоб дати час росіянам розпродати їх. Про це повідомляють у прес-релізі Міністерства фінансів США.
Так, введення заборони на угоди із зарубіжними активами "Лукойлу" відкладено з 21 листопада до 13 грудня. До цієї дати "Лукойлу" також дозволили здійснювати операції з обслуговування та експлуатації його роздрібних автозаправних станцій за межами Росії.
Також на паузу поставлено заборону на операції компаній "Лукойл" і "Роснефть", пов'язані з Каспійським трубопровідним консорціумом (нафтопровід, через який відбувається експорт казахської нафти), казахською компанією "Тенгізшевройл" і проектом освоєння Карачаганського родовища в Казахстані.
Окремий дозвіл видано на продовження роботи нафтопереробного заводу "Лукойл" у Болгарії, який забезпечує близько 80% болгарського ринку пального, а також болгарських компаній, що належать "Лукойлу" і займаються заправкою літаків і суден. Ця ліцензія на відстрочку від санкцій діятиме до 29 квітня 2026 року.
Аналогічну ліцензію для болгарських активів "Лукойлу" видала і Велика Британія. Але британська відстрочка від санкцій діятиме тільки до 14 лютого 2026 року.
Санкції США проти компаній "Лукойл" і "Роснефть"
Як писав УНІАН, у жовтні адміністрація Трампа ввела свої перші санкції проти РФ, які виявилися досить серйозними. Під удар потрапили дві найбільші в РФ нафтовидобувні компанії "Лукойл" і "Роснефть", а також їхні дочірні структури.
При цьому обмежувальні заходи було запроваджено з відстрочкою їх застосування на місяць - до 21 листопада. Передбачалося, що за цей час росіяни встигнуть закрити поточні контракти з іноземними контрагентами та, за можливості, позбудуться своїх зарубіжних активів.
Однак швидко продати ці активи не вдалося. У підсумку під загрозою зупинки опинилися великі НПЗ у Болгарії та Румунії, що загрожувало дестабілізацією ситуації в цих країнах. Також було паралізовано роботу великої мережі АЗС у Фінляндії.